CERIANO LAGHETTO – Domenica 7 .aggio, sul campo di Dal Pozzo, si è svolta la prima edizione del trofeo “Piccoli campioni” di mini baseball, organizzato da Braves, valido come giornata del campionato Fibs Lombardia di categoria.



Hanno partecipato 11 squadre provenienti da tutta la regione che con le loro sfide hanno animato tutta la giornata, colorando anche il vicino centro civico. Più di 90 giovani atleti impegnati, ma anche staff e allenatori delle varie società, moltissimi genitori ed accompagnatori a tifare, pubblico di curiosi a vedere dal vivo, magari per la prima volta, una partita di baseball: in totale sono state circa 300 le persone che hanno condiviso con divertimento questa giornata di festa.

Non è mancata la possibilità di gustare una salamella e una birra nello spazio ristoro grazie ai volontari Braves.

E questo evento, colorato come le maglie dei piccoli campioni, è stato la cornice per inaugurare ufficialmente il campo Braves, un progetto che viene portato avanti dalla società insieme all’amministrazione di Ceriano Laghetto e che ha finalmente ridato vita all’area sportiva.

“Siamo una giovane società – affermano dalla società Braves – e quello di domenica non è stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché tanto ci resta ancora da fare per crescere, per farci conoscere e condividere con più persone possibili la nostra passione per uno sport affascinante e unico come il nostro.”

“Trasmettere un’idea di sport – continuano – che non sia solo prestazione e risultato, ma anche aggregazione, educazione e cultura.”