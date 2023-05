x x

SARONNO – I riflettori tornano ad accendersi sull’ospedale di Saronno stasera con il consiglio comunale aperto convocato in Sala Vanelli alle 20,45). Non ci sarà la parte di discussione della mozione presentata anche a partire dalle mille firme raccolte nello scorso autunno ma il sindaco Augusto Airoldi ha già annunciato che sarà l’occasione di presentare il “piano Bertolaso” ai cittadini.

“Non prevedeva questo l’ordine del giorno – spiegano dal comitato – inoltre la presenza delle istituzioni sociosanitarie territoriali e dei sindaci del territorio, se avranno priorità di intervento, rischiano di far slittare la presa di parola dei cittadini molto in là nell’orario, con un effetto negativo sulla reale partecipazione attiva di chi ha prima firmato e poi manifestato in massa per un ospedale e una sanità pubblica nel Saronnese”. Sarà nostro compito tenere desto l’interesse sul tema complessivo.

