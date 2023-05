x x

VARESE – Ieri ad Azzate alle 23 in via Piave, angolo via XXV aprile, per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e ribaltandosi contro un edificio.

Sono stati soccorsi un uomo di 35 anni ed un bimbo di 1 anno;: nessuno è apparso in condizioni preoccuopanti e sono stati trasferiti con le ambulanze di Croce rossa e Sos accorse sul posto negli ospedali di Circolo e Del Ponte di Varese. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito accertamenti sulla dinamica del sinistro. Ingenti i danni materiali, in particolare alla vettura uscita di strada.

(foto: la scena del sinistro avvenuto ad Azzate la scorsa notte)

