Le meme coin sono particolari risorse crittografiche che consentono agli utenti di ottenere rendite considerevoli in poco tempo. Ovviamente, a ogni grande rialzo corrisponde un ridimensionamento del valore di mercato del token. Tuttavia, operando in maniera ponderata, è possibile ottenere profitti considerevoli speculando su queste variazioni di prezzo.

Durante il 2023 sono emersi moltissimi progetti in questa nicchia crypto, alcuni dei quali si sono rivelati davvero profittevoli. In questo contesto, forse è la crypto PEPE ad aver attirato di più l’attenzione dei trader, anche se è possibile investire su altri progetti che potrebbero superare anche le performance di PEPE.

Un esempio è la Milady meme coin (LADYS), che grazie a un tweet di Elon Musk, ha subito un rialzo di oltre il 7.000% in maniera improvvisa. Dunque, a questo punto vale la pena chiedersi: conviene investire in LADYS?

Proiezioni future su Milady Meme Coin

Per comprendere al meglio le prospettive future di questo progetto, è bene capire cos’è successo l’11 maggio 2023. Infatti, il token ha registrato un andamento rialzista con una crescita di più del 7.000% in sole 24 ore. La motivazione principale di questa performance è connessa a un tweet di Elon Musk, attuale CEO (ancora per poco) del social network e spesso influente nel mercato crypto.

In ogni caso, è bene sottolineare che il tweet dell’imprenditore sudafricano non riguardava esplicitamente la Milady Meme Coin. Infatti, Musk ha espresso il proprio sostegno al progetto Milady Maker NFT in maniera esplicita affermando: “Non c’è meme, ti amo”. Un’espressione abbastanza emblematica, che tuttavia non riguarda LADYS. Infatti, Milady Maker NFT e la meme coin LADYS non sono in alcun modo affiliati.

In ogni caso, il tweet di Musk ha amplificato la visibilità del prodotto in poco tempo, coinvolgendo anche questa meme coin. Infatti, con un reach di quasi 31,56 milioni di persone, il tweet è diventato rapidamente virale, accumulando oltre 243.800 Mi piace e più di 24.100 retweet.

In ogni caso, ovviamente anche il progetto Milady Maker NFT ha risentito positivamente delle parole di Musk. Infatti, ha registrato un aumento del volume di vendite pari al 4.781,99%, superando la soglia degli 8 milioni di dollari.

Dunque, Milady Maker è diventato uno degli NFT più interessanti di maggio 2023, con ottime prospettive future riguardo la possibilità di ottenere rendite passive considerevoli. Infatti, le vendite totali hanno superato gli 11 milioni di dollari, con un aumento di circa il 261% rispetto a inizio maggio.

Principali alternative a LADYS

Un insegnamento che si può trarre da questo evento riguarda i migliori target di mercato per il 2023 nel contesto crittografico. Infatti, oltre a LADYS, esistono molti progetti di meme coin che stanno garantendo agli utenti profitti considerevoli. In un certo senso, si potrebbe parlare di una vera e propria frenesia delle meme coin, che sembrano essere i crypto asset più profittevoli della prima metà del 2023.

In particolare, oltre la già citata PEPE, esistono altre criptovalute che rappresentano delle ottime occasioni di mercato:

AiDoge ($AI): si tratta di un ecosistema crittografico di nuova generazione che sfrutta un’Intelligenza Artificiale (IA) per la creazione di meme. Il tutto è possibile grazie all’inserimento di prompt di testo degli utenti registrati all’ecosistema, che possono utilizzare il token $AI per il pagamento dei costi del servizio e, ovviamente, per ottenere rendite a lungo termine per la crescita del valore di mercato della criptovaluta, attualmente in fase di prevendita.

SpongeBob Token ($SPONGE): in questo caso la meme coin messa a disposizione degli utenti è classica. Di conseguenza, al momento non possiede una utility specifica e non è inserita in ecosistema crypto multifunzionale. Ciononostante, le performance di mercato di $SPONGE sono competitive, superando anche PEPE nella classifica delle migliori meme coin di diversi exchange principali.

Considerazioni Finali su LADYS

Com’è possibile notare nei precedenti paragrafi, il contesto delle meme coin è altamente eterogeneo. Inoltre, le dinamiche del mercato implicano un alto tasso di volatilità delle crypto, con relativo aumento del tasso di rischio.

Di conseguenza, per ottenere rendite considerevoli riducendo il rischio di andare incontro a perdite, è opportuno investire diversificando gli investimenti. Infatti, anche scegliere le meme coin non implica la scelta di un crypto asset specifico. Com’è possibile notare dagli esempi precedenti, queste crypto possono essere molto diverse.

Quindi, una buona strategia potrebbe consistere nel puntare sulle meme coin più redditizie del momento, in modo da amplificare le possibilità di crescita complessiva del wallet e compensare eventuali crolli di uno dei progetti selezionati.