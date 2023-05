x x

LOMAZZO – “Complimenti al nostro concittadino Marco De Palma, autore del libro “Per chi fischia l’uomo nero”. Così l’Amministrazione civica lomazzese. Il libro è stato presentato sabato pomeriggio 13 maggio alla Sala Colmegna in piazza Volta 2.

La trama – Pablo gioca a calcio per passione. Pablo è un portiere, dilettante. Ed è un filosofo che, per necessità, ha trovato impiego in un’agenzia di comunicazione digitale. Lui para, pensa e scrive canzoni per divertimento e per vocazione. Mentre la sua squadra lotta per non retrocedere, lui legge Camus, Pessoa e Bolaño negli intervalli delle partite e passa in rassegna nella propria testa le grandi questioni aperte di un’epoca di crisi: l’ingiustizia sociale, il denaro, la solidarietà, l’amore, l’innocenza perduta, la deriva tecnologica. I compagni e il mister lo apprezzano, i suoi datori di lavoro un po’ meno. Edera, la sua sfuggente innamorata, lo fa diventare matto. Sullo sfondo, la mitica sfida Italia-Brasile del 1982 allorché un bimbo, deluso e ferito, decide di diventare un estremo difensore, un ultimo uomo.

L’autore – Marco De Palma è nato a Como nel 1973 e risiede a Lomazzo. Attualmente insegna negli istituti tecnici superiori. È autore dei romanzi Ce ne andremo in fila indiana (Ortica editrice, 2016) e L’anno che sta finendo (PAV edizioni, 2021).

