x x

GERENZANO – La società sportiva gerenzanese della Salus, che per conto del Comune gestisce il palasport di via Inglesina, si prepara alle elezioni: domenica 28 maggio dalle 9 alle 12 proprio al palazzetto dello sport ci saranno infatti le votazioni dell’assemblea dei soci per il rinnovo del consiglio direttivo, che resterà in carica dal 2023 al 2027.

Ogni socio (per i minorenni vota 1 genitore) potrà esprimere 2 preferenze tra i candidati riportati nella locandina. Successivamente il consiglio direttivo nominerà le cariche sociali previste da statuto (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e i vari responsabili).

In foto tutti i candidati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto sopra, i candidati per il direttivo della Salus Gerenzano. Sotto, una delle strutture del palasport gerenzanese)

17052023