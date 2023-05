x x

SARONNO-continua a germogliare il progetto AnimArci, nato all’inizio di quest’anno su iniziativa della presidente Elisa Bonfatti in affiliazione con Arci.

L’idea che si propone è di creare una realtà territoriale fatta di corsi di danza popolare e di percussioni riservata a persone con disabilità intellettivo-relazionali, dove questi potranno trovare un ambiente paritetico che si adegui alla loro creatività e ai loro ritmi di apprendimento, accomunando tutti i partecipanti sotto l’egida della condivisione.

Al fine di consolidare il rapporto fra l’associazione e il territorio, oltre ai corsi di danza e musica, vengono promossi anche concerti Balfolk.

Dopo l’ottimo riscontro del primo di questi eventi a Solaro, ne è stato organizzato uno anche a Saronno, che animerà il Pala EXBO di via Piave 1 venerdì 19 maggio a partire dalle 21. L’ingresso è riservato ai tesserati Arci, con possibilità di avere la tessera direttamente all’ingresso del concerto.

La musica su cui i partecipanti balleranno è rigorosamente dal vivo, suonata dal gruppo folk TacaSbandà. “Durante il primo concerto, -dice la presidente Elisa Bonfatti- una giovane violinista con disabilità è salita sul palco per suonare insieme al gruppo presente. La sensibilità dei musicisti e dei ballerini è stata sorprendente, l’hanno accolta fra loro con un fragoroso applauso e si sono adeguati al ritmo che aveva lei, includendola e creando, per lei e per noi, un bellissimo momento, che contiamo di ripetere questo venerdì”.