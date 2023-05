x x

CARONNO PERTUSELLA – Da alcuni anni Regione Lombardia promuove la giornata del Verde Pulito: istituita con legge regionale 14/ 1991 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle questioni ambientali. L’iniziativa è aperta a tutti e mira a sensibilizzare sempre di più i cittadini, a partire dai più giovani, su tali tematiche e a sviluppare un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive, si lavora, si studia e si passa il tempo libero. Lo scorso anno il comune grazie a una grandissima partecipazione (oltre 200 persone) è già stato premiato nell’ambito di un contest fotografico legato all’iniziativa. Quest’anno l’amministrazione comunale di Caronno Pertusella, oltre a promuovere l’adesione alla giornata, ha voluto fare ancora di più pensando ad un intero fine settimana dedicato ad iniziative legate al tema ambiente.

Di seguito il programma:

Giovedì 18 maggio – iniziative dedicate alle classi coinvolte

premiazione del contest legato al progetto “Abbiamo una cosa in comune, l’ambiente”, realizzato con Aworld e dedicato alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado De Gasperi;

al Cinema di Caronno Pertusella proiezione dei cortometraggi aventi come filo conduttore la sostenibilità ambientale realizzati dalle classi seconde della scuola secondaria di primo grado De Gasperi nell’ambito dell’iniziativa “Oltre Film festival Junior”;

Venerdì 19 maggio – iniziativa dedicata alle classi coinvolte

nel cinema di Caronno Pertusella proiezione deicortometraggi aventi come filo conduttore la sostenibilità ambientale realizzati dalle classi seconde della scuola secondaria di primo grado De Gasperi nell’ambito dell’iniziativa “Oltre Film Festival Junior”;

Sabato 20 maggio – alle 21 – nel Palazzetto dello Sport

mostra fotografica “lungo il corso del Torrente Lura”;

10 anni di Ecovolontari: momento di ringraziamento;

premiazione dei Cortometraggi nell’ambito dell’iniziativa “Oltre Film Festival Junior”;

Domenica 21 maggio

Giornata Regionale del Verde Pulito – alle 14 – al campo da Softball di via Rossini

passeggiata all’interno del Parco del Lura (via Arese) con attività di plogging (pulizia)

mostra fotografica sulla fauna del Parco del Lura

Sono invitate a partecipare tutte le associazioni del territorio con il duplice obiettivo di fare conoscere la varietà del panorama associativo Caronnese coinvolgendo nelle stesse nuovi soggetti e allo stesso tempo lanciare un messaggio: “l’ambiente in cui viviamo siamo tutti noi”.

Rigiocando – alle 16 – nel Parco della Resistenza

Iniziativa dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie.

“Abbiamo una cosa in comune: l’ambiente”, la nascita di Aworld app

In data 30 Settembre 2022 i ragazzi delle classi terze dell’Istituto Alcide De Gasperi sono stati ospiti presso l’auditorium Testori di palazzo Lombardia per l’evento dedicato ai vincitori del contest “giornata del Verde Pulito 2022”.

Questa preziosa occasione si è concretizzata grazie al coinvolgimento dei comitati genitori ma anche di numerose associazioni del territorio.

Durante la prima riunione di organizzazione della Giornata del Verde Pulito (che era stata incentrata prevalentemente sugli alunni della primaria) era emersa la volontà di coinvolgere anche i ragazzi della scuola secondaria in qualche progettualità su tematiche ambientali e legate alla sostenibilità.

Durante la mattinata i ragazzi hanno potuto assistere alle iniziative degli altri 4 comuni partecipanti: Cuasso al Monte, Rogolo, Vedano al Lambro e Casnate con Bernate.

L’amministrazione di Caronno Pertusella ha infine introdotto ai ragazzi la progettualità a loro dedicata per l’intero anno scolastico 2022/2023.

La proposta scelta è intitolata: “Abbiamo una cosa in comune: l’ambiente” ed è sviluppata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Aworld Aap. Aworld è un’app Italiana, che mira ad incrementare la consapevolezza sulle tematiche legate alla sostenibilità, sfruttando la gamification, il valore della stessa è stato riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. L’intento è quello di creare nei ragazzi una maggior consapevolezza sui temi dell’agenda 2030, fare si che loro stessi diventino “ambasciatori” presso le famiglie e anche dare loro qualche spunto per affrontare la sessione d’esame di fine anno.

Oltre Film festival junior

Oltre a essere rivolto alle scuole, che rappresentano il soggetto principale, questo progetto può considerarsi indirizzato a tutta la comunità, l’intenzione è quella di utilizzare «l’immagine» come strumento di coinvolgimento e sensibilizzazione.

L’obiettivo è quello di introdurre il tema del cortometraggio nella proposta culturale offerta alla collettività.

Si tratta di un progetto pilota e al termine dell’esperienza si valuterà l’ipotesi che questa proposta possa evolvere divenendo strutturale ed eventualmente coinvolgendo le scuole dei comuni limitrofi.

Il cortometraggio è un supporto audiovisivo della durata massima di venti minuti, in questo caso si è ipotizzata una durata massima di dieci minuti, in modo da semplificare l’attività richiesta ai ragazzi.

Può essere registrato con diversi dispositivi, editato o meno, arricchito con effetti, musiche, ecc.

A seguito di un dialogo intrapreso con l’assessorato all’Ambiente e sostenibilità, che ha identificato in questa proposta anche la possibilità di fare collimare la richiesta espressa dagli stessi alunni delle scuole, durante il Consiglio comunale dei Ragazzi è stato individuato il tema dell’ecologia e ambiente come filo conduttore. I partecipanti potranno dunque spaziare in questo ambito secondo loro inventiva e produrre il proprio mini film.

La proiezione dei cortometraggi è prevista in due serate presso il cinema di Caronno Pertusella e a conclusione della rassegna si terrà una serata di Gala presso il palazzetto dello sport.

La giuria di valutazione sarà composta da membri esperti, rappresentanti della scuola, del gruppo cinema e del settore igiene urbana e verrà presentata durante la serata finale unitamente ai criteri valutativi adottati.

Il materiale prodotto dai ragazzi diventerà parte di un archivio che potrà essere utilizzato in diverse forme nel corso degli anni a scopo divulgativo e formativo valorizzandolo come ulteriore risorsa a favore della collettività.



