Nell’imprevedibile mondo delle criptovalute, i modelli avanzati di intelligenza artificiale (AI) come ChatGPT di OpenAI stanno iniziando a far parlare di sé.

Questi modelli possono generare analisi finanziarie apparentemente accurate: Ethereum è l’ultimo a beneficiare delle previsioni ottimistiche di ChatGPT.

Tuttavia, ChatGPT non si ferma alle previsioni Ethereum: di recente infatti ha anche aggiunto la meme coin di tendenza Ai Doge alla sua watchlist, attirando l’attenzione degli investitori esperti di criptovalute.

La recente volatilità di Ethereum: rialzisti e ribassisti continuano a combattere

Sono state settimane sorprendentemente volatili per i possessori di $ETH, visto che la traiettoria del prezzo del token è cambiata radicalmente.

Dopo una rincorsa rialzista tra il 10 marzo e il 16 aprile, il valore di $ETH si è ritirato del 15% nelle ultime quattro settimane.

Durante queste quattro settimane, il valore di $ETH è aumentato e si è schiantato più volte mentre i rialzisti e i ribassisti combattevano per la supremazia del mercato.

Sfortunatamente per i rialzisti, il prezzo di $ ETH sta ora testando il livello vitale di $ 1.800 come supporto, che è rimasto fermo tre volte dall’inizio di aprile. Questa volta però i ribassisti potrebbero avere il sopravvento in questa battaglia.

Il prezzo di $ETH ha anche superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 20 e 50 giorni nella prima settimana di maggio, evidenziando che la tendenza generale, a breve e medio termine, è decisamente ribassista.

Tuttavia, non ci sono solo cattive notizie per i detentori di $ETH: il prezzo è ancora scambiato ben al di sopra dell’EMA a 200 giorni, che viene interpretato come una tendenza a lungo termine che resta positiva.

Inoltre, l’aggregatore di dati crypto Datamish sottolinea che l’interesse degli investitori a lungo termine per Ethereum supera di gran lunga l’interesse di quelli a breve termine. Questa è un’ottima notizia per i rialzisti di Ethereum, poiché indica ottimismo sul mercato.

ChatGPT prevede un futuro rialzista per Ethereum

Mentre gli investitori sono alle prese con questi recenti cambiamenti di mercato, non è mai stata così evidente la necessità di previsioni affidabili sui prezzi di Ethereum.

ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, è diventato incredibilmente popolare dal suo lancio nel novembre 2022, tanto che Reuters ha annunciato che ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi mensili solo due mesi dopo essere stato rilasciato al pubblico.

Sebbene ChatGPT possa aiutare con un numero incalcolabile di attività, gli investitori esperti di criptovalute hanno recentemente utilizzato il chatbot per ottenere previsioni di prezzo oggettive per una serie di coin e token.

Dato lo status di Ethereum all’interno del mercato delle criptovalute, molti di questi investitori non vedevano l’ora di scoprire cosa avesse da dire ChatGPT sull’attuale traiettoria del prezzo di $ETH e se il token potesse riprendersi nella seconda metà del 2023.

Secondo ChatGPT, il prezzo di Ethereum potrebbe raggiungere un livello tra i $ 2.800 e i $ 3.000 entro la fine del 2023, con un aumento del suo valore compreso tra il 54% e il 65%.

Guardando ancora più avanti, ChatGPT stima che $ETH potrebbe raggiungere i $3.500 entro la fine del 2024. Questo sarebbe il valore più alto di $ETH dalla corsa al rialzo dell’aprile 2022.

Secondo ChatGPT, il previsto slancio rialzista di Ethereum nei prossimi anni sarà probabilmente alimentato dalla continua crescita dei settori della finanza decentralizzata (DeFi) e degli NFT, dall’adozione istituzionale di criptovalute e dalla chiarezza normativa.

In definitiva, le stime rialziste di ChatGPT saranno una nota di benvenuto per gli investitori di Ethereum, che potrebbero vivere alcuni mesi positivi se la previsione del chatbot si rivelasse corretta.

AiDoge è l’ultima meme coin a ricevere il sigillo di approvazione ChatGPT

ChatGPT non si limita a valutare solo le migliori altcoin nel mercato come Ethereum, ma può anche essere utilizzata per ottenere stime dei prezzi per le criptovalute emergenti.

Un progetto su cui ChatGPT sembra essere molto ottimista è AiDoge ($AI), la nuova meme coin di tendenza, che ha raccolto oltre $ 8 milioni durante la sua fase di prevendita.

Questo nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute ha creato molto hype grazie alle sue caratteristiche, soprattutto grazie al “generatore di meme” unico nel suo genere. Dato l’incredibile potere dei meme sui canali dei social media come Reddit e Twitter, questo generatore di meme ha già attirato l’attenzione di molti utenti.

Gli individui (e le aziende) sono molto interessati al generatore di meme di AiDoge perché utilizza prompt basati su testo per creare meme in pochi secondi. Infatti non solo elimina la necessità di avere esperienza nel fotoritocco, ma significa anche che gli amanti dei meme possono semplificare il processo per “diventare virali” sui social media.

Le aziende possono anche utilizzare il generatore di meme per rafforzare le proprie strategie di marketing su piattaforme come LinkedIn, aggiungendo un tocco “personale” che può essere molto vantaggioso quando si promuovono prodotti o servizi.

Secondo il white paper di AiDoge, il generatore di meme sarà alimentato da “crediti”, che gli utenti devono acquistare utilizzando $AI, il token nativo di AiDoge.

È questo il token su cui ChatGPT è rialzista, poiché gli investitori in criptovalute possono anche acquistare $AI tramite la prevendita di AiDoge per partecipare alla crescita futura del progetto.

Dato il clamore attorno ad AiDoge, che ha visto oltre 17.800 persone unirsi al gruppo Telegram del progetto, le previsioni di ChatGPT sono comprensibilmente ottimistiche. Secondo ChatGPT, i token $AI potrebbero essere valutati da circa $ 0,00001 a $ 0,00002 entro la fine del 2023.

In tal caso, questo rappresenterebbe un aumento compreso tra il 197% e il 495% rispetto al prezzo di listing sugli exchange centralizzati (CEX) previsto, pari a $ 0,0000336.

ChatGPT osserva che $AI potrebbe seguire una traiettoria simile a Dogecoin se cattura l’attenzione della comunità degli investitori: un’ottima notizia per coloro che hanno investito attraverso la prevendita di AiDoge.

In definitiva, l’analisi ottimistica di ChatGPT sottolinea il potenziale di AiDoge, il che significa che i primi investitori potrebbero ottenere buoni profitti nei prossimi mesi.