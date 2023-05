x x

SARONNO – Nella mattinata di ieri il vicesindaco Laura Succi e l’assessore Ilaria Pagani hanno presentato lo spettacolo di danza e musica proposto dai ragazzi delle scuole nel cortile di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e museo in via Roma, da dove è stata srotolata in questi giorni la bandiera arcobaleno, simbolo di uguaglianza.

“Molto significativa la rappresentazione dei giovani studenti, che attraverso una coreografia ideata in proprio e al ritmo di musica, hanno parlato di Amore e inclusività – dicono dal Comune -L’Amministrazione saronnese ha aderito, come già lo scorso anno, alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno di odio e intolleranza nei confronti di omosessuali e transessuali”.

(foto: alcuni momenti dell’evento che si è tenuto a Villa Gianetti di Saronno)

