CERIANO LAGHETTO – Da Ceriano Laghetto un appello del vicesindaco Dante Cattaneo all’Amministrazione comunale saronnese dopo l’annuncio che il ritorno della Notte bianca nella città degli amaretti sarà la notte fra sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, esattamente in contemporanea con quella già fissata a Ceriano: “Ripensateci!”

Per Dante la sovrapposizione non è senso ed è ancora evitabile: “Cara Giunta di Saronno – scrive Cattaneo – fai ancora in tempo a modificare la data della Notte Bianca in concomitanza con la nostra”. Se ciò non avenisse, il vicesindaco cerianese è comunque convinto che in tanti sceglieranno Ceriano Laghetto, dove l’anno scorso c’erano state oltre 5.000 persone, molte provenienti propri da Saronno che con Ceriano confina e da dove si può arrivare anche a piedi o in bicicletta: “Noi andiamo avanti e la nostra Notte bianca si farà sentire sino a Saronno”.

Certo, due Notti bianche in località confinante non ne erano mai state organizzate: senz’altro una occasione persa per animare non uno ma due weekend estivi del Saronnese.

18052023