SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s sul consiglio comunale aperto dedicato all’ospedale.

Lunedì 15 maggio si è svolto a Saronno il consiglio comunale aperto sul tema “Ospedale e sanità pubblica”, come si temeva più che un consiglio aperto alla cittadinanza abbiamo assistito ad una rappresentazione teatrale allegorica con il direttore generale Porfido primo attore protagonista e tanto di comparse nei ruoli di amministratori locali, con a capo della compagnia il sindaco Airoldi, presidente per i sindaci nella Conferenza dei servizi ATS Valle Olona.

Il M5s di Saronno, in relazione ad alcune dichiarazioni del direttore generale Porfido fatte durante l’incontro, evidenzia la necessità di soffermarsi su alcune riflessioni, oltre al fatto che non sono pervenute risposte adeguate alle domande poste durante gli interventi della serata.

Procediamo per ordine: il direttore generale Porfido si è soffermato in più occasioni su fantomatiche regole a cui sarebbe tenuto ad adeguarsi, dimenticando però che le competenze in materia di Sanità sono di Regione Lombardia e che il sistema sanitario lombardo si basa su tre riforme: riforma Formigoni, riforma Maroni ed ultima riforma Moratti, tutte in continuità tra loro che di fatto hanno spinto verso la sanità privata togliendo risorse a quella pubblica, con circa 120 milioni di euro di finanziamenti erogati al privato solo nel 2022.

Un ‘altra dichiarazione del DG Porfido che ci ha lasciati sconcertati è quella riguardo i dati in suo possesso che dimostrerebbero l’inutilità di circa il 40 % delle ecografie fatte, e che viste le lunghe attese per poter usufruire di una struttura pubblica molti (se non la maggior parte) si orientano verso strutture private o convenzionate incrementandone i bilanci inutilmente. Quello che è emerso in maniera chiara a tutti è invece la carenza di personale medico ed infermieristico per poter far funzionare il nosocomio di Saronno, ma anche qui si è assistito ad una “farsa” considerando che questa problematica non nuova si trascina da anni, non solo nel saronnese ma un po’ in tutta la Lombardia, a Saronno nello specifico ci si affida alle cooperative e a medici a “gettone” con costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, che poi ogni cittadino rimpolpera’ con le proprie tasse.

Ultima considerazione del direttore generale Porfido riguarda il piano di rilancio composto da circa 30 pagine, di cui ne è stata presentata solo una sintesi (a sua dire), quindi dobbiamo pensare che nella rappresentazione alla quale abbiamo assistito ci fosse anche un numero di “magia” che ha fatto sparire ben 20 pagine di questo piano, considerando che nessuno, tra sindaci e consiglieri comunali, era al corrente di questo particolare, perfino sui siti ufficiali di Ats e di Regione Lombardia delle trenta pagine non vi è traccia, davvero strano. In conclusione l’unica certezza è che l’ospedale di Saronno è in una fase critica vicina alla chiusura, e che le rassicurazioni non scongiurano questa prospettiva. Forse le nostre aspettative volgono alla speranza di un intervento dell’attuale Assessore alla Sanità Bertolaso affinché metta mano all’ultima riforma Moratti adeguandola alle esigenze territoriali, come quella inerente alle case di comunità, che è impensabile possano funzionare con la carenza dei medici ospedalieri e in più i 15 medici mancanti di medicina generale.

È doveroso e necessario riequilibrare le risorse economiche verso un maggior investimento nella sanità pubblica come previsto dalla nostra Costituzione, che è il faro della vita democratica del nostro Paese, a cui tutti dovrebbero attenersi compreso chi ha responsabilità di gestire la “cosa pubblica”.

