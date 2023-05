x x

SARONNO – Si è tolto un po’ di sassolini dalle scarpe il sindaco Augusto Airoldi ieri sera all’incontro “Partecipiamo” alla Cassina Ferrara rispondendo alla domanda di un cittadino sulla questione ospedale.

QUI LA DIRETTA DELL’INCONTRO

Franco Legnani, nel suo intervento ha chiesto all’Amministrazione e quindi al sindaco di “restare sul pezzo” e di seguire l’evolversi della situazione con attenzione.

La replica del sindaco Airoldi è arrivata con un lungo e grintoso intervento: “Questa amministrazione è l’unica che è riuscita a fare qualcosa per l’ospedale. Abbiamo iniziato mettendo insieme 19 sindaci di diversi orientamenti politici e scrivendo una lettera all’allora assessore Moratti e al direttore generale Welfare di Regione Lombardia che se ne sono bellamente fregati. Quando è cambiata la Giunta abbiamo scritto al nuovo delegato Guido Bertolaso che ci ha ha dato retta. E’ stato il primo”.

“Quando Bertolaso è venuto a Saronno io gli ho illustrato la situazione partendo dalla lettera e dalle istanze della città. A quel punto Bertolaso ha chiesto a Porfido di fare un piano che ci ha presentato nel tempo indicato. Questa Amministrazione è l’unica che è riuscita a fare qualcosa perchè anche quella prima di noi non ha mosso un dito”.

Airoldi prosegue con un’analisi della situazione: “Non è certo il miglior piano possibile – ha rimarcato con foga – ma bisogna essere onesti. Io faccio il sindaco non faccio il capo popolo: devo difendere gli interessi della mia città perchè all’ospedale ci vanno sia quelli di destra sia quelli sinistra. Questo è un piano che dice delle cose importanti. L’ospedale non chiude, non sarà privato e sarà di primo livello”.

E conclude: “Abbiamo previsto già una serie di incontri per verificare l’attuazione del piano. E proprio in questa circostanza chiederemo le dovute integrazioni. Prima di noi non è stato fatto niente e meglio di così non si poteva fare“

