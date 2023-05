x x

SARONNO/SARONNESE – Eventi da vivere outdoor o meglio on the road come quello di Limbiate che si concluderà domenica. Una manifestazione organizzata dalla Proloco con tanta musica dal vivo, street food e tante cose da scoprire.

Venerdì 19 maggio

LIMBIATE – E’ iniziata ieri la manifestazione “Limbiate on the road”, in piazza Walter Tobagi, un evento organizzato dalla Proloco per un interno fine settimane ricco di musica, area hobbisti, mercartini, street food e molto altro. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 20 maggio

CESANO MADERNO – Nella cornice storica di palazzo Arese Jacin, in piazza Arese 12, è possibile visitare la mostra fotografica “Attilio Pozzi – Testimone della Brianza”. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.cesano-marderno.mb.it.

SARONNO – Alle 16.30, al museo MILS di via Don Griffanti 6 , presentazione del libro “La società fabbrica” di Lelio Demichelis. Informazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 17, alla sala Nevera di casa Morandi in viale Santuario 2, inaugurazione della mostra di Michela Banfi “Gioco libero”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SOLARO – Alle 20.45 al centro parrocchiale del villaggio Brollo spettacolo teatrale “Paura e delirio a Hogwarts” per piccoli e adulti con la compagnia Artisti Vagabondi Lab di Cogliate. L’ingresso è libero e per informazioni www.comune.solaro.mi.it.

Sabato 20 maggio e domenica 21 maggio

COGLIATE – Una due giorni dedicata allo sport dalle 9.30 al centro sportivo comunale di via Montello con dimostrazioni e attività delle associazioni sportive, attrazioni per bambini, spettacoli e punto ristoro. Informazioni al sito internet www.comune.cogliate.mb.it.

Domenica 21 maggio

SARONNO – Dalle 7.30 alle 16.30 in piazza del Mercato, torna il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

BOVISIO MASCIAGO – L’ottocentesca villa Zari riapre i suoi cancelli per le visite guidate in occasione della XII giornata nazionale Adsi. Informazioni e prenotazioni al numero 3665901468 (anche via Whataspp e Telegram).

BUSTO ARSIZIO – A Malpensafiere torna il “Festival dell’oriente”: spettacoli folkloristici, concerti, danze, arti marziali e molto altro. Informazioni e orari al sito internet www.malpensafiere.it.