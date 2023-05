x x

SARONNO – La pioggia e il sole che si alternano da qualche settimana sono stati un vero toccasana per i papaveri che fanno capolino praticamente ogni strada ed aiuola. Ci sono alcune zone in cui la concentrazione di fiori è tale da creare un vero e proprio tappetto fiorito.

Uno scenario davvero unico sia che lo si veda nel suo insieme, magari passando in auto o in bici, sia che si si fermi ad ammirarlo con calma da vicino. Anche per questo malgrado il cielo grigio di questi giorni sono tantissimi gli aspiranti influencer e gli appassionati di fotografia che si sono concessi foto e scatti in mezzo ai fiori.

Ma per chi fosse distratto dove si trovano questi red carpet del Saronnese? Il migliore anche il più sempre da raggiungere è quello ad Uboldo lungo la Ss 527 poco prima del confine con Rescaldina. Subito dopo il benzinaio c’è un terreno dove c’è una concentrazione altissima di papaveri. Meno comodo da raggiungere ma decisamente più grande il campo di papaveri alle porte di Solaro lungo la Saronno Monza subito prima della rotonda della Cascina Emanuela. L’area verde ha una minore concentrazione di fiori rispetto al precedente ma con le sue grande dimensioni consente foto ancora più scenografiche anche dalla pista ciclopedonale (rialzata) che porta ad Introini.

