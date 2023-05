x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Paolo Bocedi.

Con l’amico Riccardo De Corato all’Antimafia le vittime del racket e dell’usura saranno meno sole e avranno una speranza in più per ritrovare il sorriso e quella “carezza dello Stato ” che troppo spesso manca.

Nell’Ultimo convegno in Regione Lombardia di settimana scorsa ho ringraziato De Corato proprio per l’aiuto dato a Lucia vittima dell’Usura residente a Milano che oggi è ritornata libera e meno sola. Con la struttura che dirigo a Milano in viale Monza ,101 (bene confiscaro alla mafia) posso dire orgogliosamente che Alessandro, commerciante nel mondo della musica vittima del pizzo ha avuto giustizia grazie anche alla collaborazione con l’amico Riccardo.

(Foto d’archivio)

