SORESINA – “Non potete capire cos’è successo! Tutto e il contrario di tutto! I ragazzi sono stati fantastici, riportando la serie al PalaRonchi per una gara3 che assegnerà il titolo di Serie C Gold Lombardia 2022/2023 e che si preannuncia clamorosissima”: parole azzeccatissime, dei dirigenti dell’Az Saronno, per descrivere l’incontro giocato sabato sera in trasferta contro il Pizzighettone, al palasport di Soresina.

Ai saronnesi serve una vittoria per pareggiare la serie e mettono la freccia per il sorpasso durante il secondo quarto, rimanendo avanti per tutto il resto della partita. Nel finale, a 3’20” dalla sirena i roburini sono a +15. Pizzighettone trova una striscia di canestri pazzeschi, anche aiutati da un paio di perse dolorosissime, e riesce addirittura a pareggiare a 4″ dalla fine. 79-79 si va al supplementare. Mancava in effetti un overtime in gara2 di finale, per chi ha poca ansia.

Ancora una volta i saronnesi vanno avanti e sono convincenti. A 6″ dalla fine, sul +2, Beretta ruba la rimessa e mette il 94-90 sul tabellone. Sembra tutto finito e invece Samija prende palla e lancia a tutto campo per l’incredibile tripla del nuovo -1. Mancano però solo due secondi, Saronno ha un time out e gestisce la rimessa nella metà campo offensiva dove pensando di subire fallo Negri lancia per aria una preghiera che ancora più incredibilmente finisce nel canestro. È delirio totale, il punteggio finale è 93-97 e portiamo a casa gara2.

Sabato prossimo la decisiva gara 3 al Palaronchi di Saronno: chi vince otterrà il titolo lombardo.

(un fotogramma del match di sabato sera a Soresina)

20052023