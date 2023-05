x x

BUSTO ARSIZIO – Oggi alle 9.30 a Busto Arsizio in via Masaccio per cause in corso di accertamento un appartamento sito al secondo piano di uno stabile è stato interessato da un incendio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe, un’autoscala e con una autobotte. Gli operatori dei pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sedici persone sono state evacuate dallo stabile interessato e per otto di loro è stato necessario il trasporto in una struttura sanitaria, per accertamenti. Da quantificare i danni materiali.

Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia bustocca, automedica e diverse ambulanze.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione con l’autoscala)

20052023