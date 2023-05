x x

CASSANO MAGNAGO – Poste Italiane, in collaborazione con il Comune di Cassano Magnago, con il suo Comitato organizzativo e con l’Associazione filatelica legnanese, celebra la tappa con uno speciale annullo filatelico. L’annullo celebrativo, realizzato nel formato tondo, riproduce il disegno di Susanna Della Bella, scolara della classe 2F della scuola secondaria di primo grado Orlandi, scelto tra oltre trecento opere presentate al concorso indetto dall’Amministrazione comunale per realizzare la “mascotte” della quattordicesima tappa della gara ciclistica.

La mascotte rappresenta un albero, simbolo dell’attenzione del Comune all’ambiente e richiama anche il cerro centenario che cresce presso la chiesa di Santa Maria dove è venerata la reliquia della Sacra Spina. La chioma di questo albero è composta da tante ruote di bicicletta che evocano la Gara e ricordano lo spirito ciclistico della città, che ha tra i suoi concittadini anche il campione Ivan Basso. Questo simpatico albero sorridente invita tutti i cassanesi a salutare i ciclisti. Sabato 20 maggio alle 11 in via Aldo Moro la cerimonia di bollatura alla presenza del sindaco Pietro Ottaviani e del vicesindaco e assessore allo Sport Luisa Savogin, assessore all’Istruzione e Servizi educativi Alessandro Passuello, del coordinatore del Comitato organizzativo Nicola Poliseno, della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Dante Raffaella Ferrari, della dirigente dell’Area attività educative e per il Tempo libero Doriana Mantegazza, della direttrice della filiale di Busto Arsizio di Poste italiane Cristina Giovannelli, e dell’autrice del logo della manifestazione Susanna Della Bella. Alla postazione di Poste Italiane prodotti filatelici selezionati per l’occasione e le più recenti emissioni di carte valori, insieme a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

Il timbro sarà adesso disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Gallarate in via Vespucci 9 per essere poi depositato nel Museo storico della Comunicazione di Roma. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

20052023