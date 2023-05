x x

SARONNO – Con una nota la segreteria politica della Lega replica alle dichiarazioni del sindaco sul contributo della sua Amministrazione al piano Bertolaso.

Ecco il testo integrale

Tentar non nuoce! L’ardire dell’attuale Sindaco potrebbe essere in effetti interpretato come un atto di eroica spregiudicatezza comunicativa, se solo non scadesse, inesorabile, nella grottesca condizione di un personaggio fantozziano.

Iniziamo dall’epopea ospedale. La faccia tosta di Airoldi gli permette di arrogarsi dei presunti meriti su un presunto cambio di rotta che la gestione ospedaliera avrebbe preso grazie a lui. Siamo di fronte a un rodato esempio di come si inventa un problema e si fornisce una finta soluzione: Airoldi e la sua maggioranza, insieme ad una parte del civismo saronnese, in campagna elettorale hanno creato dal nulla la cornice che avrebbe visto Alessandro Fagioli quale responsabile prima e immobilista poi, di una sotterranea volontà di Regione Lombardia di smantellare il presidio ospedaliero cittadino per fare un dispetto alla nostra sanità pubblica. Peccato che Alessandro Fagioli ha garantito circa 26 milioni di investimenti da parte di Regione, istituito da zero il tavolo intercomunale per interfacciarsi con l’istituzione Regionale, e coinvolto assessorato e commissione sanità lombarda nel caso specifico del nostro ospedale. E questi sono i fatti. L’attuale maggioranza non ha fatto altro che partecipare a una manifestazione contro Regione Lombardia qualche settimana fa e partecipare ai tavoli inaugurati da Fagioli. Dopo che per l’ennesima volta l’attuale assessore alla sanità ha ripetuto quello che Emanuele Monti aveva già detto prima, durante e dopo la campagna elettorale cittadina, ora l’attuale Sindaco si autocelebra quale unico salvatore della situazione.

Ma cosa ha fatto in concreto? Cosa ha inaugurato? Come si pone con Regione?

Fagioli, ha portato investimenti concreti, inaugurato tavoli, e coinvolto con Emanuele Monti commissione sanità e assessorato regionale. Airoldi, con che faccia si dichiara salvatore di ciò che non è mai stato in pericolo, se non attraverso la sua narrazione?

Un sindaco Collodiano.

20052023