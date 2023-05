x x

SARONNO / TRADATE – Concertone di Radio Italia in piazza Duomo a Milano, Trenord ha previsto biglietti speciali per chi va all’evento, peccato che non poi non ci siano treni per tornare a Saronno, Tradate e nei paesi del circondario. L’ultima corsa, infatti, parte ben prima dell’orario di conclusione prevista per il concerto, previsto nella serata odierna, 20 maggio.

L’anno scorso, commentano con ironia dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno, “avevamo segnalato con buon anticipo questa incongruenza ed entro la mezz’ora successiva era stata comunicata la programmazione di alcuni treni straordinari. Quest’anno “ci siamo dimenticati” di fare lo stesso e i treni straordinari non ci sono”.

