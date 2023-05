x x

CERRO MAGGIORE – Allo stadio di Cerro Maggiore oggi alle 17 la gara di ritorno dei playout fra Aurora Uboldese e Morazzone (all’andata 2-1 per gli uboldesi), su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Dopo la grande rimonta nel girone di ritorno di regular season, all’Uboldese di mister Paolo Crucitti (appena premiato come miglior allenatore della categoria) basta davvero pochissimo per festeggiare la permanenza in categoria, ma non dovrà distrarsi contro un Morazzone che non vuole mollare, come dimostrato anche nella gara di andata.

Arbitro dell’incontro è Marco Belingheri di Lecco, assistenti Andrea Iachetti di Lecco e Giovanni Lo Monaco di Como. Sempre alle 17 gioca anche l’altro incontro playout, Ispra-Accademia Inveruno (all’andata 2-0 per l’Ispra). Si gioca al centro sportivo comunale di Cerro Maggiore in via Asiago 19.

Primo e promosso il Fbc Saronno, nella finale playoff del girone ieri fra seconda e terza classifica, Meda-Base 96 Seveso 0-1.

21052023