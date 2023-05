Crucitti eroe dell’Uboldese: “Non salvarsi adesso sarebbe stato il colmo”

x x

CERRO MAGGIORE – L‘allenatore Paolo Crucitti dell’Aurora Cmc Uboldese per prima cosa è andato a festeggiare con la sua squadra, nel posto partita, Poi ai giornalisti ha raccontato di una partita sofferta che lui, squalificato, ha dovuto vivere dalla tribuna: “E’ stato super emozionante, d’altra parte nel girone di ritorno abbiamo tenuto le medie delle migliori e sarebbe stato il colmo retrocedere” le prime parole del mister. Soddisfattissimo per la prova dei suoi nella gara di ritorno dei playout contro il Morazzone; i varesini hanno vinto 1-0 ma sono comunque retrocessi (all’andata era finita 2-1 per l’Aurora, oltre tutto meglio classificata in regular season) mentre l’Uboldese si è salvata.

Crucitti ha parole anche per gli avversari, “una ottima squadra, come ci aspettavamo. Un peccato che una delle due sia retrocessa”.

Aurora Uboldese-Morazzone 0-1

AURORA UBOLDESE (4-4-2): Pasiani; Besati, Lelli Lu., Yessoufou, Dell’Aera; Belli (27’ st El Hilali), Lelli Lo., Alberti (21’ st Fiore), Maiorano; Niesi (43’ st Aloe), Guarda. A disposizione Margariti, Colombo, Onwudebe, Castaldo, Perotti, Scatigna. All. Crucitti.

MORAZZONE (4-4-2): Martignoni; Laalooui, Bosetti, Picetti, Scanu (32’ st Vedovato); Marchiella (27’ st Ruzza), Loiello (36’ st Tavelli), Libralon (9’ st Giordano), Italiano (21’ st Macchi); Ghizzi, Vezzoli. A disposizione Schieppati, Carcano, Mastrogiorgio, Macchi, Zanchin. All. Dallo.

Arbitro: Belingheri di Lecco (Iachetti di Lecco e Lo Monaco di Como).

Marcatore: 31’ pt Ghizzi (M).

