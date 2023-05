x x

SARONNO – La pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare centro cittadino, zona industriale e la parte del sud del Parco del Lura? E’ scomparsa sotto le sterpaglie. Situazione di totale abbandono, in via Morandi, dove qualche anno fa (se ne parlava da un decennio) era stata realizzata – a fianco del torrente Lura ed alle spalle del cimitero maggiore – quel tratto di ciclabile definita “strategica” da parte di ente Parco Lura e del Comune. Sistemate le sponde del Lura, e realizzata la ciclabile, con tanto di recinzione in legno, e nell’aprile dell’anno scorso era arrivato anche il ponticello ciclopedonale per scavalcare il torrente e giungere praticamente alla rotatoria di viale Lombardia, dall’altra parte inizia la ciclopedonale che a Caronno Pertusella si inoltra nalla parte locale del parco. Insomma, tutto fatto? Peccato che da allora la ciclabile saronnese non sia mai stata inaugurata, ed ora è letteramente scomparsa fra i rovi.

Il tutto con buona pace per i ciclisti, in cerca di un percorso sicuro in quella zona della città: l’alternativa sono strade piene di auto e pericolose per le due ruote.

(foto: la situazione attuale della ciclopedonale in via Morandi)

21052023