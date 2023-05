x x

CARONNO PERTUSELLA – Martedì 30 marzo alle 21 ci sarà un incontro pubblico per mettere la cittadinanza a conoscenza del nuovo piano di protezione civile; esso si terrà nella sala della biblioteca civica di via Capo Sile, la serata sarà organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione Civile.

I relatori della serata saranno: il Sindaco Marco Giudici, con accanto il comandante della Polizia Locale Elisabetta Ciccolella e il consigliere comunale Vincenzo Iaia.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a questo incontro che fa capo alla campagna “Io non rischio”, volta alla trasmissione di buone norme di protezione civile per minimizzare i danni in caso di eventuali calamità naturali.

(Foto d’archivio)

