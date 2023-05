x x

Si è conclusa nella mattinata di giovedì 18 maggio, la challenge promossa dall’assessorato all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile di Caronno Pertusella che ha visto coinvolti i ragazzi delle classi terze della scuola media A. De Gasperi.

Fondata da tre giovani ragazzi italiani, AWorld è l’app scelta dalle Nazioni Unite per supportare la campagna “Act Now”, la campagna delle Nazioni Unite per promuovere l’azione individuale in materia di cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile.

“Ognuno di noi può infatti contribuire a salvare il Pianeta, compiendo ogni giorno dei piccoli gesti che ci rendono parte della soluzione e promuovono un cambiamento positivo”

E proprio grazie alle 6.442 azioni registrate all’interno dell’app, i ragazzi dell’A. De Gasperi sono riusciti a salvare ben 17.279 kg di CO2, 739.000 litri di acqua e 7.457 kWh di energia.

Il Progetto di Educazione Civica in partnership con AWorld aveva infatti l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti dell’istituto A. de Gasperi a compiere azioni positive per il Pianeta e a praticare concretamente la sostenibilità. All’interno del team scolastico, sono inoltre stati inseriti percorsi tematici sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 affrontando la sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Sono state quindi due le principali funzionalità dell’applicazione: da un lato, AWorld ha fornito dei contenuti di educazione civica fruibili attraverso l’app, creando al tempo stesso delle dinamiche di gioco attraverso quiz, dall’altro lato l’app consente a chiunque di registrare le proprie buone azioni e conoscere l’impatto ambientale delle stesse (es. kg di CO2 risparmiati grazie a un viaggio in bici, litri d’acqua risparmiati grazie a una doccia breve).

I ragazzi delle classi terze si sono sfidati in un’importante challenge: cercare di compiere e registrare più buone azioni possibili, completando anche i contenuti di formazione.

I primi dieci studenti classificati sono stati premiati dall’Assessore Daniele Rosara e a ciascuno di loro è stato regalato un albero, che verrà piantato insieme a ZeroCo2, come riconoscimento per il loro esempio virtuoso.

“Questo progetto ci insegna che ciascuno di noi, anche nel proprio piccolo, può fare veramente la differenza” commenta l’assessore “Sensibilizzare e rendere consapevoli le giovani generazioni ha davvero un potere enorme: loro sono il nostro futuro!”

