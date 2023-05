x x

SARONNO –Malore in casa: arriva l’autoscala per soccorre un 77enne.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e un’ambulanza ma non c’erano ne persone che litigavano ne feriti. E’ quello che è successo ieri sera intorno alle 19 in via Primo Maggio quando alla centrale operativa di Areu è arrivata una richiesta di aiuto. La segnalazione riguardava una rissa con accoltellamento.

La pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare centro cittadino, zona industriale e la parte del sud del Parco del Lura? E’ scomparsa sotto le sterpaglie. Situazione di totale abbandono, in via Morandi.

22052023