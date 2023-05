x x

CISLAGO – “Si comunica che dalle 8 di martedì 23 maggio, fino a termine lavori ovvero per circa 10 giorni è prevista la chiusura al traffico veicolare di via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e la rotonda di via Papa Giovanni XXIII“. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale di Cislago.

Ovviamente se le opere dovessero andare più spedite di quanto è stato previsto, la strada sarà riaperta anticipatamente.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: per circa 10 giorni è prevista la chiusura al traffico veicolare di via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e la rotonda di via Papa Giovanni XXIII di Cislago)

22052023