SARONNO – Intenso weekend sportivo quello appena trascorso fra Saronno e circondario. Nel calcio l’Amor sportiva pareggiando 1-1 la finale playoff di Terza categoria allo stadio “Colombo Gianetti” contro i bustocchi del Beata Giuliana sale di categoria. Mentre in Promozione la sconfitta casalinga 1-0 contro il Morazzone consente comunque all’Aurora Cmc Uboldese del patron Emilio Legnani di restare in Promozione. Per l categoria juniores, il Fbc Saronno vola al secondo turno dei playoff dopo avere battuto il Grentarcadia.

Nel secondo turno dei playoff di Seconsa categoria sconfitta del Cistellum che dunque esce di scena.

Al torneo giovanile di calcio di Ceriano Laghetto anche Xavier Zanetti.

Nel basket serie C Gold si va alla bella fra Az Robur Saronno e Pizzighettone per l’assegnazione de titolo regionale; in casa dei cremonesi i biancazzurri del presidente Ezio Vaghi hanno ottenuto una vittoria che ha riportato in parità la serie.

Softball fermato dal maltempo di sabato; sia Mkf Bollate-Rheavendors Caronno che Inox Team Saronno-Old Parma sono state rinviate per impraticabilità del campo a causa della pioggia.

23052023