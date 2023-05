x x

SARONNO – Sono iniziativi ormai da un paio di settimane i lavori nella scuola elementare del quartiere Matteotti San Giovanni Bosco che il prossimo anno scolastico ospiterà anche alcune classi della materna Candia che resterà chiusa per permettere gli ingenti lavori di riqualificazione.

A spiegare l’intervento, con la consueta chiarezza, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli durante l’incontro con i cittadini al quartiere Prealpi.

Il cantiere per la San Giovanni Bosco in via Albertario ha visto un investimento di 110 mila euro prevede interventi sia per la scuola elementare come la sistemazione della palestra (con il cambio degli arredi che ormai non si usano più, dei serramenti e della pavimentazione) sia la creazione di spazi ad hoc per le classi della materna a partire dalla divisione dell’area esterna con percorsi dedicati e pavimentazione antitrauma per entrambi gli spazi gioco.

A completare questa tranche di lavori ci sarà una tinteggiatura esterna dell’edificio. Il tutto conta sia ultimato per la fine dell’estate.

Ma come funzionerà il nuovo anno scolastico? A settembre partiranno i lavori alla scuola materna Candia del quartiere Prealpi che prevedono la riqualificazione energetica dell’edificio in via Toti, l’isolamento delle pareti, il rifacimento copertura anche nuovi impianti e la sostituzione serramenti.

Interventi decisamente invasivi per cui il plesso scolastico dovrà restare chiuso per un anno scolastico. I piccoli che avrebbero dovuto frequentare la scuola saranno divisi tra un’area ad doc creata all’interno dell’elementare San Giovanni Bosco al Matteotti e uno spazio creato all’interno della scuola materna della Regina Margherita alla Cassina Ferrara.

“Abbiamo trovato un posto per tutti i bimbi – ha spiegato l’assessore Musarò ricordando anche la segnalazione di alcuni genitori che si erano trovati senza informazioni precise qualche mese fa e che hanno avuto tutte le informazioni del caso – pagheranno la retta come fossero iscritti al Candia la differenza sarà sostenuta dall’Amministrazione”.

