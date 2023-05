x x

TRADATE / SARONNO – Riuscitissima la “Festa del rugby” promossa dagli Amatori Tradate e che si è tenuta recentemente al centro sportivo tradatese. Ha partecipato anche l’Unione sportiva Saronno rugby con i proprio giovani.

“E’ stato un bellissimo pomeriggio di divertimento all’insegna dei valori del rugby insieme anche a Rugby Legnano e Seregno Rugby. Grazie a tutti!” dicono dalla società saronnese. Per l’Unione Saronno rugby le trasferte non sono una novità: spesso i giovani saronnesil, con i loro allenatori, sono di scena su campi della Lombardia ed anche fuori regione per questo tipo di eventi, obiettivo principale quello di praticare il proprio sport preferito.

(foto: alcuni momenti della riuscitissima iniziativa che si è tenuta al centro sportivo di Tradate, organizzata dai locali Amatori rugby)

