ORIGGIO – A “caccia” di bivacchi degli spacciatori nel Parco dei Mughetti, alla periferia di Origgio, i carabinieri della Compagnia di Saronno si sono imbattuti in un giovane che certo nel bosco non era andato per una passeggiata: il ragazzo nell’immediatezza è stato fermato, sospettando che fosse una “sentinella” degli spacciatori, ovvero quelle persone che si mettono di guardia attorno agli accampamenti dei pusher, per avvisare nel caso di arrivo delle forze dell’ordine.

Di fronte al giudice per le indagini preliminari il ragazzo, italiano, ha comunque chiarito la sua posizione: è emerso il suo precario stato di salute, è affetto da leucemia, e che nel bosco non c’era andato per aiutare gli spacciatori ma perchè voleva comprare della droga.

(foto archivio: recenti controlli dei carabinieri nei boschi della zona)

23052023