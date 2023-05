x x

SARONNO – Anche Saronno quest’anno partecipa a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2023”, l’appuntamento che lancerà la 44ma edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere.

Meet The Meeting è un evento diffuso su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, a cui aderiscono oltre 60 città. L’obiettivo è anticipare i principali temi e contenuti del Meeting 2023 con un particolare invito a sostenerne la costruzione: sarà infatti possibile effettuare una donazione e ricevere in omaggio un’ottima bottiglia di vino. In ogni città ha luogo un evento dai connotati diversi, frutto della creatività di tantissime persone che sostengono il Meeting, volontari che sono già all’opera per organizzare nelle proprie città degustazioni, serate musicali, incontri, mostre ed eventi con alcuni dei protagonisti del prossimo Meeting.

Sabato 27 maggio, giorno di Meet the Meeting, uscirà sul sito www.meetingrimini.com un video-assaggio che introdurrà il titolo dell’edizione di quest’anno (“L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile) e darà anticipazioni sul programma, dai convegni agli spettacoli, dalle mostre alle iniziative per i ragazzi, fino allo sport, per un Meeting che quest’anno si annuncia più grande e più ricco di proposte.

A Saronno gli appuntamenti saranno due, entrambi al Cinema Teatro Prealpi alla parrocchia Sacra Famiglia in piazza Prealpi 1

Martedì 30 maggio alle 21 il manager saronnese Marco Piuri dialoga con Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione Meeting

Giovedì 8 giugno alle 21 Paola Marenco racconterà la commovente storia di Tagashi Paolo Nagai, medico radiologo di Nagasaki morto di leucemia nel 1951 in odore di santità.

Al termine di entrambi gli eventi è prevista una degustazione di vini lombardi con offerta libera in favore del Meeting.

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 da un gruppo di amici di Rimini, che condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto quello che di bello e buono c’era nella cultura del tempo. Da allora la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse visitata ogni anno da centinaia di migliaia di persone. Un evento realizzato grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità.

La pagina web di Meet the Meeting: https://www.meetingrimini.org/verso-il-meeting-2023/meet-the-meeting-2023/

Il sito web del Meeting di Rimini: www.meetingrimini.com

