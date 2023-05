x x

SARONNO – Disavventura per una quarantenne in centro a Saronno che stata vittima di un’insolito furto che si è trasformato in una piccola odissea. E’ successo qualche giorno fa quando la donna ha avuto un incontro di lavoro, intorno alle 10, in un bar del centro di Saronno. Entrata nel locale si è tolta la giacca appoggiandola sul divanetto.

Dopo il caffè e la fine dell’incontro di lavoro è uscita dal locale. Dopo qualche minuto si è ricordata dalla giacca ed è rientrata nel locale. La giacca non c’era più. Ha chiesto anche al personale ma nessuno ha visto nulla. Qualcuno probabilmente ha preso il capo d’abbigliamento “un banale piumino nero senza un particolare valore” nei pochi minuti tra la sua uscita dal bar e il suo ritorno nel locale.

Il problema, al di là del valore del piumino, è che la donna aveva nella giacca le chiavi della macchina un’utilitaria posteggiata nell’area di sosta del Comune. “Sono rimasta bloccata a Saronno per qualche ora finchè non ho trovato un conoscente, che ringrazio, che mi è venuto a prendere mi ha accompagnato a casa a recuperare le chiavi di scorta” spiega la vittima di quest’odissea urbana.

Nei giorni successivi la quarantenne ha chiesto alla polizia locale se il ladro o la ladra avessero almeno fatto in modo che fossero ritrovate le chiave dell’auto ma la manolesta non ha avuto nemmeno questa piccola attenzione.

(foto archivio)

