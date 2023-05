x x

SARONNO – Non c’è pace per gli automobilisti saronnesi: alle prese con un altra mattinata di code e rallentamenti. Le proteste non sono mancate anche oggi martedì 23 maggio dopo che ieri l’intera città è stata paralizzata dal cantiere aperto in concomitanza con l’orario di punta in via Marconi.

Oggi i rallentamenti hanno interessato principalmente l’asse intorno a via Mioal dove ormai da settimana è attivo un cantiere che crea un senso unico con un forte impatto sulla circolazione. Tempi di percorrenza quasi raddoppiati e vie con le auto che procedono a passo d’uomo per tutto il comparto. Da via Parini, via Cattaneo e via Miola sono arrivate anche le proteste dei residenti che hanno fatto fatica ad uscire da passi carrabili e cortili.

In mattinata la situazione è rimasta problematica visti lavori di asfaltatura in corso in via Roma e il proseguono del cantiere di via Marconi. Ulteriori stop alla circolazione arriveranno nel corso della mattinata tra via Varese e il centro per la manifestazione degli studenti.

