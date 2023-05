x x

LOMAZZO – Si separano le strade dell’Esperia Lomazzo e di mister Andrea Lupi, il tecnico che nella scorsa stagione aveva riportato la squadra nel campionato di Promozione. E’ il club lariano che ha annunciato la “separazione”, nelle scorse ore con un comunicato,

La società Lomazzo Calcio 1907 comunica la conclusione della collaborazione con il mister della prima squadra Andrea Lupi. Al quale non diremo mai abbastanza grazie per gli obbiettivi raggiunti in primis la vittoria dello scorso campionato che ci ha portati dopo 27 anni in Promozione e la bellissima salvezza ottenuta in questa stagione. Auguriamo a mister Lupi un futuro ricco di soddisfazioni.

(foto: i festeggiamenti dell’Esperia Lomazzo al ritorno in Promozione)

