UBOLDO – Difficile pensare che non si tratta della stessa persona o delle stesse persone. Settimana scorsa l’oratorio San Pio Martire di Uboldo è stato oggetto di un’effrazione notturna. Le modalità, la scia di danni che si è lasciato dietro e il bottino fanno pensare che l’autore del colpo sia lo stesso dei diversi furti messi a segno negli ultimi mesi a Saronno.

Anche ad Uboldo gli spazi di via Carozzi sono stati depredati e messi a soqquadro. Il ladro ha passato tutto al setaccio non facendosi scrupoli nel danneggiare porte per entrare nel bar, nelle aule usate per gli incontri di catechismo entrando anche nella cappella. Per lui un misero bottino di pochi euro per i volontari che si impegnano per tenere viva e attiva per bambini e ragazzi uboldese una grande amarezza per tutti i danni fatti.

(foto archivio)

