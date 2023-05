x x

SARONNO – Un “fuori staffetta” di tutto rispetto quello organizzato da Gap e Meditel. Giovedì 25 maggio alle 20 all’auditorium Aldo Moro di Saronno, si terrà un incontro sulla corsa dalla A alla Z dal titolo “Maratona: come prepararsi e migliorarsi”. Non si parlerà solo della “distanza regina” ma anche di ultradistanze e trail running, dall’allenamento al raggiungimento dell’obiettivo passando dai variegati risvolti psicologici e fisici.

Il programma comprende argomenti di grande interesse trattati dagli Specialisti di Meditel esperti in ambito corsa: dall’allenamento aerobico e di forza al recupero, dalla nutrizione e idratazione al mental training, in collaborazione con altri Professionisti esperti in maratone e ultradistanze. Durante la serata interverrà Marco Patacchini, Medico del Tor des Géants, la gara di endurance trail che si svolge in Valle d’Aosta nel mese di settembre.

La serata è gratuita ed è aperta agli atleti, sportivi e a tutti gli appassionati di corsa.

