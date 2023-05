x x

GERENZANO – Un incontro dedicato ai genitori e ai ragazzi con testimonianze di genitori che hanno scelto di dedicare le proprie storie agli altri. Si tratta dell’evento “Lasciami Volare”, che si terrà il prossimo venerdì 26 maggio alle 20.45 al teatro San Filippo Neri, in piazza De Gasperi.

Le testimonianze della serata saranno portate da Carolina Bocca e Gianpietro Ghidini della fondazione Ema pesciolino rosso, che hanno tenuto oltre 1900 incontri con 400.000 presenze tra genitori e studenti.

Gianpietro Ghidini è un padre che dopo la morte del figlio, Emanuele 16 anni, ha donato la sua vita ai giovani. Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi.

Carolina Bocca è una madre coraggiosa che ha salvato il figlio dalla tossicodipendenza. Riuscendo a mettersi in gioco rivoluzionando la propria vita.

Counselor sistemica e socio-costruzionista, oggi lavora con famiglie in difficoltà con i propri adolescenti spettinati. Autrice di due romanzi che trattano le tematiche inerenti le relazioni genitori-figli.

Evento organizzato dall’assessorato alla Cultura e dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Gerenzano.

(foto archivio)