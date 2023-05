x x

LAZZATE – A pochi giorni dalla sua elezione, il sindaco Andrea Monti, eletto con oltre il 50% dei voti, ha già formato la sua Giunta.

Sono stati nominati i quattro assessori che lo affiancheranno in questo mandato. Gli amministratori scelti sono Loredana Pizzi (sindaco uscente), Antonio Re, Giuseppe Zani e Barbara Mazzarello per una “squadra” quindi ampiamente confermata rispetto all’Amministrazione uscente, sulla scia dei successi raggiunti in questi anni.

Loredana Pizzi è stata nominata anche vicesindaco con le seguenti deleghe: Istruzione, Bilancio, Cultura e Turismo, Anziani. Antonio Re continuerà ad occuparsi di Lavori Pubblici, Patrimonio, Cimitero oltre alla Viabilità. Giuseppe Zani continuerà invece a seguire le importanti deleghe attinenti alle Politiche Sociali, alla Disabilità, allo Sport e agli Eventi. Barbara Mazzarello, infine, si occuperà di Ambiente, Ecologia, Mercato, Commercio, Pari Opportunità.

Il sindaco ha deciso di tenere per sé alcune fondamentali deleghe, quali Territorio (che assomma Edilizia privata e Urbanistica), Sicurezza, Personale, Comunicazione e Servizi informatici.

Il primo cittadino ha già convocato il Consiglio comunale, che si terrà giovedì 25 maggio in piazza alle 21, per la convalida degli eletti e il giuramento: “Sarà un consiglio comunale speciale direttamente in piazza, fra i nostri cittadini, in cui saranno approvate le classiche delibere di inizio mandato, nel quale presenterò la nuova Giunta ma anche i neo-Consiglieri delegati nel segno del rinnovamento: Marco Volpe che si occuperà Diritti dei Minori, Rapporto con il Terzo Settore e Consulte Terzieri; Daniele Barbieri che si occuperà di Manutenzioni, Decoro Urbano e Verde Pubblico; Alessandro Pistis che si dedicherà ai Giovani, Tempo Libero, Trasporti e Mobilità” ha dichiarato il neo sindaco Andrea Monti.

