GERENZANO / LIMBIATE / – Ieri a Gerenzano nel tratto centrale dell’ex statale Varesina, via Clerici, tamponanento fra due autovetture. E’ successo alle 14.35, una ragazza di 26 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata soccorsa da una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Ieri sera alle 20.35 in via Turati a Limbiate un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, si tratta di un ragazzo di 25 anni e di un uomo di 56 anni, sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce d’argento e sono stati portati all’ospedale di Desio con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita. Sul sinistro sono stati avviati accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio, che si sono occupati di rilevare l’incidente.

