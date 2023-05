x x

SARONNO – Se ne è già parlato molto sui social ed anche in diversi incontri in Municipio ma ormai è entrata nel vivo l’attività del Comune di Saronno per il calendario di eventi estivo. Dopo le prime indiscrezioni sulla Notte bianca, con un evento diffuso in tutta la città finanziato dal piano sicurezza alle performance, con i proventi della tassa di soggiorno si scoprono in una delibera di Giunta dello scorso 11 maggio le proposte di #SaronnEstate2023 la rassegna di eventi estivi pensati per animare weekend e serate dei mesi di giugno, luglio e agosto.

Ma cosa prevede la rassegna nata su relazione e proposta del vicesindaco e delegata alla Cultura Laura Succi?

L’obiettivo è quello di “momenti di intrattenimento e svago ai cittadini che restano in città, anche al fine di creare occasioni di socializzazione”.

Si parte da eventi già annunciati come il festival delle birre artigianali (in programma dal 9 all’11 giugno con un patrocinio oneroso) a cui seguiranno uno spettacolo itinerante su Giuditta Pasta in collaborazione con Karakorum Teatro, due concerti in Villa Gianetti e due concerti in piazza Libertà. Torna il cinema sotto le stelle e la festa della ceramica organizzata dal Museo Gianetti con il patrocinio oneroso del comune.

Novità di quest’estate l’organizzazione di un punto intrattenimento, con somministrazione di cibo e bevande nel giardino di Villa Gianetti nei mesi di luglio e agosto dal giovedì al sabato, con musica in diffusione, food and beverage tutte le sere con almeno 10 serate di intrattenimento con spettacoli, concerti ed eventi. Il progetto dovrebbe partire il 6 luglio e concludersi il 3 settembre.

Ovviamente si tratta di un programma di massima che si prevede sia integrato con altre iniziative come ad esempio la Notte bianca che ha un’organizzazione a sè stante.

