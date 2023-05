x x

SARONNO – Un treno è stato evacuato oggi pomeriggio alla stazione di Saronno intorno alle 17. L’allarme è scattato per del fumo che proveniva dal convoglio. La segnalazione è arrivata dal treno diretto a Como e partito da Milano. Alla vista del fumo, poco prima della stazione di Saronno, il personale ha fatto fermare il treno al binario 2 dove sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e il personale di Trenord.

Per prima cosa sono stati fatti evacuare i viaggiatori e poi sono iniziati i controlli. Secondo le prime informazioni ufficiali i cavi dell’alta tensione avrebbero prodotto delle scintille che sono finite sulla parte superiore di un vagone. Provocando il fumo e facendo scattare l’allarme che ha portato sul posto i pompieri saronnesi e la polizia locale cittadina.

Ancora in fase di accertamento le cause delle scintille, si è parlato anche di un fulmine che avrebbe colpito il convoglio ma al momento l’ipotesi più probabile è quella di un problema tecnico.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico rallentato dalla presenza dei mezzi dei pompieri in piazza Cadorna. Al momento non risultano feriti o intossicati tanto che non è stato necessaria l’uscita di mezzi di soccorso da parte del pronto interventi sanitario.

(foto da Mastodon)

