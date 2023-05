x x

SARONNO- L’Istituto Padre Monti e tutta la nostra città sono in fermento in vista di un weekend fatto di musica dal vivo, festa e buon cibo, in occasione della sempreverde Festa della Musica. L’evento, che ha luogo da anni in questo periodo, è stato promosso dalla scuola di musica Albero Musicale e dalla Fondazione Daimon, con il patrocinio del Comune di Saronno.

L’ingresso a questa ricorrenza ormai ben consolidata per la cittadinanza è come sempre assolutamente gratuito. A partire dalle 14 di Sabato 27 e domenica 28 maggio, i luoghi dell’Istituto Padre Monti risuoneranno dell’annuale saggio degli allievi della scuola, con il vasto repertorio proposto dai numerosi corsi di musica e la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Europea giovanile diretta dal maestro Pennuto.

Le serate animate da artisti e band esterne avranno inizio, invece, alle 20, vedendo la partecipazione del gruppo soul e funk G.G.B.B. e del DJ Andrea Buda per quanto riguarda sabato, e della band blues The Gudfellas insieme ai Laboratori dell’Albero Musicale per quanto concerne domenica.

Per completare in bellezza questo ricco programma, è stato organizzato un servizio food truck di Ape Bedda, un’azienda di catering specializzata nell’esportare il cibo di strada siciliano e i suoi ingredienti di prima scelta, accompagnandolo con birre artigianali e vini tipici.

Per qualsiasi informazione si prega di chiamare lo 02 967 041 47 o scrivere a [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione