x x

SARONNO – È iniziato ieri il mini raduno della nazionale italiana in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale in programma in Estate.

Tra le convocate delle azzurre ci sono anche 4 giocatrici della saronnese Inox Team Saronno: Giulia Longhi, Alice Nicolini, Alessandra Rotondo e Fabrizia Marrone.

Dopo l’amichevole contro il Caronno e quella a Bollate, l’Italia affronterà la Inox Team Saronno nell’ultimo test match. Appuntamento allo stadio in via De Sanctis alle 17.30 per la sfida.

L’ingresso sarà gratuito con la possibilità di usufruire del bar.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione