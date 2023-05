x x

ORIGGIO – Arrivano anche dalla svizzera, per fare acquisti di droga nei boschi di Origgio: è il caso di una ragazza elvetica che nei giorni scorsi è stata fermata dai carabinieri che per l’ennesima volta stavano eseguendo controlli nelle aree verdi alla periferia del paese, dove molto spesso si appostano gli spacciatori.

Il sospetto era che la svizzera si stesse prestando a fare da “sentinella” per i pusher, ovvero fosse pronta ad avvertili nel caso dell’arrivo delle forze dell’ordine. La giovane ha comunque successivamente chiarito la propria posizione, non stava aiutando gli spacciatori ma era recata nel bosco esclusivamente come loro cliente, e quindi come “semplice” consumatrice di stupefacenti non è risultata perseguibile.

(foto: controlli dei carabinieri nei boschi della zona)

25052023