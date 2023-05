x x

Dopo il burning del 23 maggio, alle 18:00 ora italiana, la top trending meme coin COPIUM ha visto il suo valoresfrecciare verso l’alto. Del miliardo di token di fornitura totale, ne è stato bruciato il 30%, ovvero 300 milioni di token.

Il prezzo di $COPIUM è partito da un minimo di 0,003353 dollari e ha toccato il picco di 0,0070 dollari. L’evento di burn ha un impatto positivo sulla nuova criptovaluta anche perché, come annunciato dal team su Discord, la liquidità verrà bloccata subito dopo.

COPIUM si prepara anche al blocco della liquidità dopo il burn

La riduzione dell’offerta di token comporta un rialzo del prezzo delle coin restanti, in relazione anche al numero crescente di investitori che continua a salire e non accenna ad arrestarsi. COPIUM si trova sia su exchange centralizzati come AscendEX, LBank, Poloniex, Bitkan e MEXC Global, sia sul principale exchange decentralizzato, ovvero Uniswap.

Il successo del progetto è anche testimoniato dalla regolare presenza della coin nella sezione “Hot Pair” su Dextools, che è il principale sito di dati e trading nel settore del trading decentralizzato.

In cantiere ci sono altri listing su vari exchange centralizzati: $COPIUM è stato lanciato il 18 maggio ed è sostenuto da alcuni degli influencer più importanti del settore crypto. Tra questi si sono Faze Banks con 2,8 milioni di follower su Twitter, Cozomo de’ Medici con 289.000 follower, DeeZE con 250.000 e foobar con 130.000.

COPIUM si presenta come una meme coin in grado di fare 10x

Tra gli elementi che rendono $COPIUM una meme coin di rilevante interesse per gli investitori, ci sono gli NFT offerti come ricompensa per l’airdrop, i giveaway esclusivi, le offerte di prodotti e così via.

Il giorno stesso del suo lancio, il 18 maggio, il token ha raggiunto il suo massimo storico, arrivando a 0,006954 dollari; oggi viene scambiato a 0,00686. Tutte le premesse fanno intendere che COPIUM sia in grado di fare 10x, per cui è un ottimo punto di ingresso per i nuovi investitori.

Gli esperti del settore prevedono un rendimento del 1.000% per questo token, ma è molto probabile che, date le sue caratteristiche come l’utilità reale, COPIUM possa salire ancora di più.

$COPIUM può diventare il nuovo PEPE

Tra i suoi punti di forza, COPIUM può contare sul fattore utilità, che lo distingue da altre meme coin, basate solo sul divertimento. PEPE ne è un esempio e il suo successo fa presagire anche quello di COPIUM, che può fare molto più di 10x.

$COPIUM può già contare, inoltre, su una community molto ampia su Twitter, con 18.200 follower, e su Telegram, con i suoi 2.422 membri attuali. Chi vuole acquistare i token può farlo sugli exchange decentralizzati come Uniswap, con un crypto wallet con ETH a disposizione.

Chi, invece, vuole acquistare sugli exchange centralizzati, deve impostare un account o possederne già uno e completare la verifica KYC, mettere fondi sul proprio account e fare trading con la coppia COPIUM/USDT in uno degli exchange.