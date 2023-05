x x

CERIANO LAGHETTO – La scorsa notte all’interno di una azienda dismessa da un anno circa, a seguito del licenziamento di alcuni dipendenti e del trasferimento degli immobili in altra sede, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Desio e della Tenenza di Cesano Maderno hanno sorpreso un uomo 44 enne di nazionalità albanese intento a trafugare il rame presente nell’edificio industriale.

A tradire l’uomo è stato il sistema d’allarme, ancora attivo, giunto direttamente alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Desio dove, a quel punto, l’operatore in turno ha inviato le pattuglie più vicine presenti sul territorio. All’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato una disperata fuga ma è stato prontamente bloccato, perquisito e trasportato in caserma.

Sequestrati anche gli arnesi da scasso trovati nella disponibilità dell’uomo il quale, al termine degli accertamenti condotti dai militari dell’Arma, è stato arrestato per furto aggravato, per poi essere giudicato nel processo per direttissima dinanzi al tribunale di Monza, come disposto dal sostituto procuratore della procura di Monza.

