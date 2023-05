x x

ORIGGIO – Ci risiamo, non passa quasi giorno che non se ne verifichi uno: il riferimento va al bivio fra l’autostrada A9 e l’autostrada A8 dove gli incidenti si ripetono con preoccupante frequenza. L’ultimo della lunghissima serie ieri mattina alle 9.10 in direzione sud, una automobile è uscita di strada.

Sul posto sono immediatamente accorsi i mezzi della polizia stradale e l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: si tratta di una donna di 47 anni e di un uomo di 49 anni. Hanno riportato comunque solo lievi lesioni, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio: segnaletica per un precedente incidente in autostrada, sempre nella zona)

25052023