SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Claudio Sala consigliere comunale della Lega in merito al traffico degli ultimi giorni.

“Saronno è ormai una città che sta affrontando una sfida quotidiana: i numerosi cantieri stradali sparsi per tutto il territorio comunale. Mentre alcuni potrebbero considerare questi cantieri come segni di progresso e sviluppo, la realtà è ben diversa. La città è impantanata in un caos di lavori stradali che stanno avendo un impatto negativo sul traffico locale, causando disagi per i cittadini che si vedono costretti a spostarsi in auto. Questo non solo crea un aumento dell’inquinamento, ma solleva anche interrogativi sulla capacità dell’amministrazione comunale di gestire efficacemente questi progetti.



E’ comprensibile che lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali siano necessari per una città che necessita di interventi come Saronno, ma è l’inadeguata pianificazione e la mancanza di rispetto delle scadenze che preoccupano i cittadini. Ci sono cantieri che dovevano essere completati da tempo, ma continuano a protrarsi senza fine, lasciando la città in uno stato di perenne caos. Questa disorganizzazione evidenzia una mancanza di efficienza amministrativa da parte delle autorità competenti.



Il risultato più evidente di questi cantieri interminabili è il traffico congestionato che affligge Saronno. I cittadini si trovano intrappolati nelle code durante le ore di punta, costretti a dedicare un tempo prezioso per gli spostamenti. Le alternative proposte, come andare a piedi o in bicicletta, non sono realistiche per molte persone, che per motivi di lavoro o di salute dipendono dall’utilizzo dell’automobile. Questa situazione crea frustrazione, stress e un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini.

L’aumento dell’inquinamento come conseguenza della congestione del traffico provocata dai cantieri stradali a Saronno, potrebbe avere un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. Le lunghe code e le soste prolungate aumentano le emissioni di gas nocivi nell’aria, contribuendo di fatto all’inquinamento atmosferico. L’amministrazione comunale, ignorando le necessità dei cittadini e senza trovare soluzioni alternative per ridurre l’impatto ambientale, sta involontariamente danneggiando la salute della comunità.

La necessità di un cambiamento è urgente ed è ora che l’amministrazione comunale a trazione “green” prenda seriamente in considerazione i problemi derivanti dai cantieri stradali e agisca per migliorare la situazione. È necessaria una pianificazione più accurata, rispetto delle scadenze e una migliore comunicazione con i cittadini per ridurre i disagi causati dai lavori”